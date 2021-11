Festival Projection Transition Cinéma Pôle Sud, 19 novembre 2021, Basse-Goulaine.

2021-11-19

Horaire : 13:30 22:30

Le Festival de ciné-débat “Projection Transition” est de retour pour une nouvelle édition ! Du 19 au 21 novembre 2021, au Cinéma Pôle Sud de Basse-Goulaine, découvrez ou redécouvrez 6 films et séries : V pour Vendetta, Princesse Mononoké, Dark Waters, Les Combattants, L’Odyssée, La série L’effondrement. Si vous aussi, vous avez envie de parler de climat, d’environnement, de transition mais aussi de courage, de vivre ensemble, de justice sociale et sociétale, de mobilisation, alors venez écouter et rencontrer les speakers ! Plus d’infos sur la programmation et la billetterie : www.projectiontransition.fr

Cinéma Pôle Sud Basse-Goulaine 44115

02 28 00 98 98 http://www.cinepolesud.fr/ https://projectiontransition.fr/