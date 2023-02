Festival Professionnel de la photographie amateur, 1 mars 2023, Arles .

Festival Professionnel de la photographie amateur

Différents lieux du centre-ville Arles Bouches-du-Rhone

2023-03-01 – 2023-05-31

Arles

Bouches-du-Rhone

Le festival expose 54 photographes qui s’expriment autour du thème « habiter, être habité.e ». Chacun de leurs travaux fait le récit de lieux, de paysages, de l’habitat, de la mémoire et du souvenir qui hantent ; ils mêlent passé et présent, interrogent le futur, questionnent ce qui fait communauté, ce qui demeure, ce qui porte.

Cette 3ème édition est une ode à l’Homme, à son accomplissement, à sa façon d’être avec et au monde. Les photographes ont été sélectionnés par un jury composé de Véronique Sutra (Eyes in progress), de Sonia Seraidarian (OEildeep) et de Janis Jacobs artiste plasticienne, en juillet dernier durant la semaine d’ouverture des Rencontres de la photographie. En amont de la présentation de leurs travaux au festival, les photographes sélectionnés entrent dans un processus d’accompagnement (discussions échanges) très concret sur les sujets de :

– lecture et commentaires des images soumises,

– éditing définitif,

– choix des supports de tirage,

– production,

– scénographie.

Le but est de les sensibiliser sur l’importance des étapes qui succèdent à la prise de vue et de leur permettre d’acquérir ces réflexes pour la suite de leur parcours. Le festival résulte de notre démarche axée sur le travail en amont de la monstration, du conseil et de l’écoute du photographe amateur ce qui en fait notre point de distinction et l’ADN du festival.



Lieux d’exposition :

Galerie Fisheye 19 Rue Jouvène

Librairie galerie Actes Sud : 47 Rue du Dr Fanton

Maison Volver 8 Rue de la Cavalerie

Du 1er mars au 31 mai 2023 se déroulera la 3ème édition du festival professionnel de la photographie amateur à Arles en partenariat avec la galerie Fisheye, la galerie Actes Sud et la galerie Volver.

+33 6 69 79 58 44 http://festivalprophotoamateur.fr/

Arles

dernière mise à jour : 2023-02-06 par