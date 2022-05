Festival PRISE DIRECTE | Parcours 02 Amiens – Excursion dans les Hortillonnages Festival international de jardins – Port à fumier, 4 juin 2022, Camon.

**Festival PRISE DIRECTE – PARCOURS 02** **EXCURSION DANS LES HORTILLONNAGES** **04 + 05 juin 2022** 2 départs par jour du Port à fumier 10h30 / 15h Payant sur réservation – Tarif plein : 10€ / réduit : 7€ Jauge 22 personnes par départ Durée : 2h30 Une cinquième édition du Festival PRISE DIRECTE singulière, inédite, car elle se déroule à l’extérieur, dans la nature. Une nature plus ou moins urbaine, entre parcs, jardins, bois et canaux, que nous vous invitons à sillonner, en baskets ou en barque, à la rencontre des artistes du Festival. La proposition de lille3000 à rejoindre les Caps, randonnées artistiques dans le cadre d’Utopia, nous a permis de développer le concept de parcours en extérieur, pour 5 journées de lectures-musicales, de poésie slamée, ou de performances entre rap et musique. Deux soirées complètent ce programme pour des rendez-vous avec l’émergence théâtrale et musicale. Chaussez vos tennis, et partez en excursion, en balade ou promenade, et, le long de chemins, au détour de sous-bois ou encore en voguant sur des canaux au milieu des Hortillonnages, arrêtez-vous pour des haltes artistiques d’une quinzaine de minutes chacune, sur le thème de la nature, écrites et créées pour le festival. — Montez à bord d’une des barques en bois et voguez à la découverte de 5 îles et autant de haltes artistiques pour cette croisière insolite. Les Hortillonnages d’Amiens sont un ensemble de centaines de jardins flottants sur un dédale de 65 km de canaux, au cœur de la cité amiénoise. Un site unique, un espace fait de verdure et d’eau. Grâce au travail d’Art & Jardins | Hauts-de-France, on y compte aussi une collection in situ d’œuvres plastiques et paysagères qui font de cet endroit un cadre naturel et de création rare. Il y fait bon respirer, observer et écouter. Artistes : • Philippe Malone lu par Mohammed Louridi – Texte / Bertrand Mailar – Guitare • Collectif On a slamé sur la lune : Albert Morisseau-Leroy / Fred Ebami – Texte • Mariette Navarro lue par Chloé Monteiro – Texte / Timothée Couteau – Violoncelle • Penda Diouf lue par Olga Mouak – Texte / Solène Boyrie – Basson • Loup Blaster – Texte / Maryline Pruvost – Harmonium

