Festival PRISE DIRECTE | Parcours 01 Roncq – Promenade au Bois Leurent La Source,bibliothèque municipale de Roncq, 21 mai 2022, Roncq.

Festival PRISE DIRECTE | Parcours 01 Roncq – Promenade au Bois Leurent

La Source, bibliothèque municipale de Roncq, le samedi 21 mai à 14:00

**Festival PRISE DIRECTE – PARCOURS 01** **PROMENADE AU BOIS LEURENT** **21 mai 2022** 3 départs davant La Source, centre culturel à Roncq : 14h / 14h30 / 15h Gratuit sur réservation – Jauge 30 personnes par départ Durée : 1h30 Une cinquième édition du Festival PRISE DIRECTE singulière, inédite, car elle se déroule à l’extérieur, dans la nature. Une nature plus ou moins urbaine, entre parcs, jardins, bois et canaux, que nous vous invitons à sillonner, en baskets ou en barque, à la rencontre des artistes du Festival. La proposition de Lille 3000 à rejoindre les Caps, randonnées artistiques dans le cadre d’Utopia, nous a permis de développer le concept de parcours en extérieur, pour 5 journées de lectures-musicales, de poésie slamée, ou de performances entre rap et musique. Deux soirées complètent ce programme pour des rendez-vous avec l’émergence théâtrale et musicale. Chaussez vos tennis, et partez en excursion, en balade ou promenade, et, le long de chemins, au détour de sous-bois ou encore en voguant sur des canaux au milieu des Hortillonnages, arrêtez-vous pour des haltes artistiques d’une quinzaine de minutes chacune, sur le thème de la nature, écrites et créées pour le festival. — Le Bois Leurent est un site naturel privilégié à Roncq. Pommiers et poiriers sauvages, églantiers, noisetiers, cornouillers y prospèrent pour le plaisir des promeneurs mais aussi des chauves-souris, papillons et autres insectes. L’étang du bois revitalise la faune et la flore locale, permettant aux oiseaux de nicher en paix. Une belle terre d’accueil pour les artistes du Festival Prise Directe ! Vous n’aurez qu’à suivre le guide Marino Punk au travers du Bois Leurent pour ce tout premier parcours en partenariat avec La Source, forum culturel. Artistes : • Mariette Navarro lue par Chloé Monteiro – Texte / Timothée Couteau – Violoncelle • Loup Blaster – Texte / Maryline Pruvost – Harmonium • Philippe Malone – Texte / Bertrand Mailar – Guitare • Lancelot Hamelin – Texte / Benjamin Attahir – Violon • Marino Punk – Final accordéon

Gratuit sur réservation

Le Bois Leurent est un site naturel privilégié à Roncq. Il sera une belle terre d’accueil pour un parcours ponctués de lectures musicales en plein air par les artistes du Festival Prise Directe.

La Source,bibliothèque municipale de Roncq 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T17:00:00