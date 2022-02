Festival Prise de CirQ’ 2022 Dijon, 14 avril 2022, Dijon.

Festival Prise de CirQ’ 2022 Dole, Dijon et sa métropole (Longvic, Chenôve, Quetigny) Dijon

2022-04-14 – 2022-04-27 Dole, Dijon et sa métropole (Longvic, Chenôve, Quetigny)

Dijon Côte-d’Or

Événement phare de CirQ’ônflex, le festival Prise de CirQ’ arpente chaque printemps la métropole dijonnaise et plus largement la région, investissant salles de spectacles, espaces publics et chapiteaux. Devenu au fil des ans un rendez-vous majeur pour le cirque en Bourgogne-Franche-Comté, il réunit en moyenne 7000 personnes autour d’une douzaine de compagnies professionnelles.

En 2022, le festival prendra une nouvelle forme. Un premier temps de programmation se déclinera du 14 au 27 avril, principalement en salle et sous chapiteau, tandis qu’une programmation en espaces publics prendra place du 2 au 9 juillet.

contact@cirqonflex.fr +33 6 07 82 70 49

Dole, Dijon et sa métropole (Longvic, Chenôve, Quetigny) Dijon

