FESTIVAL PRINTEMPS TSIGANE Le Point Fort d’Aubervilliers, 5 mai 2023, Aubervilliers.

Le vendredi 05 mai 2023

de 20h30 à 00h00

Le dimanche 07 mai 2023

de 18h00 à 00h00

Le samedi 06 mai 2023

de 20h30 à 01h00

.Tout public. payant Tarif plein 1 jour : 15.99 EUR Tarif 3 jours : 31.50 EUR Tarif réduit 1 jour : 10.99 EUR

Cette 1ère édition du Printemps Tsigane célèbrera fête d’Ederlezi et vous fera découvrir une émergence de talents qui puisent leurs inspirations dans le répertoire des musiques tsiganes et des Balkans

Le Point Fort d’Aubervilliers réunit le Collectif Jamalafak, So Prod (soirées tsiganes de la Bellevilloise) et Balkanbeats Paris pour offrir une grande fête riche de découvertes et de fortes émotions. Il présentera les acteurs principaux de ce mouvement musical qui n’a de cesse de se réinventer et de s’exiler vers des sonorités plus modernes, la scène parisienne étant actuellement une des plus actives dans ce bouleversant métissage. Une belle célébration des musiques traditionnelles et populaires de Roumanie, Serbie, Macédoine, Grèce et Turquie, empruntées de sonorités urbaines et contemporaines. L’événement accueillera aussi des associations, une exposition photo, de la danse et de la street food aux couleurs tsiganes et des Balkans.

Vendredi 5 mai 2023 · 20h30-00h · Soirée Gipsy Queens

RONA HARTNER & DJ TAGADA

MARCELA

CAPTAIN CUMBIA

Samedi 6 mai 2023 · 20h30-1h · Ederlezi – Nuit Saint George « Djurdjevdan »

BANDA SLJIVOVICA

O’DJILA

TZISLAV ORKESTAR

Dimanche 7 mai 2023 · 18h-00h · La Nuit des fanfares

TOMA FETERMAN (La Caravane Passe)

93 SUPER RAI BAND

DJAM ORKESTAR

HAÏDOUTI ORKESTAR (release party) + AVEN SAVORE

EKREM MAMUTOVIC

DJ RAKI BALKAN SOUND SYSTEM

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lepointfort.com/events/festival-printemps-tsigane/ https://www.facebook.com/events/199714226088451 https://shotgun.live/fr/events/festival-printemps-tsigane?fbclid=IwAR0dT_LbDSE5vVr8RwvwuTKbSWO7EHg9FEc2gZotmjwsJovJZ07htmvl4ng

DR FESTIVAL PRINTEMPS TSIGANE