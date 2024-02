FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL TRIO VIOLON, VIOLONCELLE ET PIANO Eglise Gavisse, samedi 16 mars 2024.

Samedi

Le Printemps Musical en Pays Mosellan revient pour une 17ème édition, l’occasion idéale de découvrir de nouveaux styles de musique.

Les musiciennes Camille Vasseur (violon), Isabelle Le Boulanger (violoniste) et Isabelle Aubert (piano) illustrent des parcours exceptionnels dans le monde de la musique classique à travers ce concert. Ces trois artistes témoignent d’une expertise polyvalente et d’une passion commune pour l’exploration artistique. Elles nous font découvrir ou redécouvrir les trios de deux compositrices, Clara Schummann et Fanny Mendelssohn.

Sur réservation, lien sur ccce.frTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 21:30:00

Eglise 12 rue Jeanne d’Arc

Gavisse 57570 Moselle Grand Est accueil@cc-ce.com

