FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – TANGO MIO
26 mars 2022
rue de Paris Salle de l'Altbach
Mondorff

Mondorff Moselle Mondorff Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Sonia Gasmi, violoniste à l’Opéra national de Lorraine, a rassemblé dans ce groupe des musiciens professionnels et des amis issus pour la plupart de l’Opéra de Nancy. Une passion se dessine pour ces musiques des quartiers populaires de Buenos Aires et Montevideo au travers de compositions originales de Mariano Mores, Jacob Gade et surtout d’Astor Piazzolla.

Le groupe prend son envol avec six musiciens qui illustrent cette musique avec une parfaite maîtrise et une élégance toute naturelle. Ces artistes possèdent de toute évidence un don pour exprimer en musique l’art si complexe du Tango. Tango Mio se présente donc d’emblée comme un ensemble de grande classe. Un groupe de musiciens de haute volée dont le talent n’a pas besoin d’être souligné tant il s’impose lors des concerts. printemps.musical@orange.fr https://www.printemps-musical.net/2020 CCCE

