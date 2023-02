FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – LE CONCERT LORRAIN rue de Metz Fixem Fixem Catégories d’Évènement: Fixem

Moselle Fixem Le Concert Lorrain est un ensemble de musique baroque, fondé à Metz en 2001, sous la direction artistique de la claveciniste Anne-Catherine Bucher, Elle y est rejointe en 2008 par le violoncelliste Stephan Schultz. Ensemble, ils emmènent Le Concert Lorrain sur les routes européennes. Dès sa création, l’ensemble s’illustre dans la redécouverte et la valorisation du patrimoine musical régional : Manuscrit des Ursulines de la Nouvelle-Orléans d’Henry Desmarest, Petits Motets d’Henry Madin, Cantates de Thomas-Louis Bourgeois… En 2020, la redécouverte de l’œuvre inédite de Guillaume Haslé grâce au manuscrit oublié Le Chant de l’Abbaye Royale Sainte-Glossinde de la Ville de Metz amène l’ensemble à créer un petit chœur de voix de femmes (8 à 10 chanteuses) afin de s’emparer de ce nouveau répertoire. INSCRIPTION POSSIBLE SUR LA PLATEFORME WEEZEVENT.COM/LE-CONCERT-LORRAIN rue de Metz Église Saint-Sébastien Fixem

