FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL EN BESSIN – Concert de Frédéric d’URSEL, violon et Elodie VIGNON, piano, à VOUILLY Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Isigny-sur-Mer

FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL EN BESSIN – Concert de Frédéric d’URSEL, violon et Elodie VIGNON, piano, à VOUILLY Isigny-sur-Mer, 7 mai 2022, Isigny-sur-Mer. FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL EN BESSIN – Concert de Frédéric d’URSEL, violon et Elodie VIGNON, piano, à VOUILLY VOUILLY Eglise Isigny-sur-Mer

2022-05-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-07 20:00:00 20:00:00 VOUILLY Eglise

Isigny-sur-Mer Calvados L’ADTLB vous propose la deuxième édition de son festival “Printemps Musical en Bessin” du 3 au 8 mai 2022. Un patrimoine à découvrir, de la belle musique à s’offrir : ce sont cinq concerts pour tout public dans cinq lieux remarquables du Bessin. Ils vous conduiront de la musique de Cour au temps de Louis XIV à J.S. Bach et Vivaldi, de Mozart à Beethoven et Schubert, de Brahms à la grande altiste et compositrice anglaise du 20ème siècle : Rebecca Clarke. Cet avant-dernier concert du Festival sera donné à l’église de VOUILLY ( Isigny-sur-Mer ), le samedi 7 mai à 18h00, par Frédéric d’URSEL au violon et Elodie VIGNON au piano.

Ils interpréteront des oeuvres de Schumann, Debussy, Granados et Brahms. L’ADTLB vous propose la deuxième édition de son festival “Printemps Musical en Bessin” du 3 au 8 mai 2022. Un patrimoine à découvrir, de la belle musique à s’offrir : ce sont cinq concerts pour tout public dans cinq lieux remarquables du Bessin…. L’ADTLB vous propose la deuxième édition de son festival “Printemps Musical en Bessin” du 3 au 8 mai 2022. Un patrimoine à découvrir, de la belle musique à s’offrir : ce sont cinq concerts pour tout public dans cinq lieux remarquables du Bessin. Ils vous conduiront de la musique de Cour au temps de Louis XIV à J.S. Bach et Vivaldi, de Mozart à Beethoven et Schubert, de Brahms à la grande altiste et compositrice anglaise du 20ème siècle : Rebecca Clarke. Cet avant-dernier concert du Festival sera donné à l’église de VOUILLY ( Isigny-sur-Mer ), le samedi 7 mai à 18h00, par Frédéric d’URSEL au violon et Elodie VIGNON au piano.

Ils interpréteront des oeuvres de Schumann, Debussy, Granados et Brahms. VOUILLY Eglise Isigny-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Isigny-sur-Mer Autres Lieu Isigny-sur-Mer Adresse VOUILLY Eglise Ville Isigny-sur-Mer lieuville VOUILLY Eglise Isigny-sur-Mer Departement Calvados

Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/isigny-sur-mer/

FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL EN BESSIN – Concert de Frédéric d’URSEL, violon et Elodie VIGNON, piano, à VOUILLY Isigny-sur-Mer 2022-05-07 was last modified: by FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL EN BESSIN – Concert de Frédéric d’URSEL, violon et Elodie VIGNON, piano, à VOUILLY Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer 7 mai 2022 Calvados Isigny-sur-Mer

Isigny-sur-Mer Calvados