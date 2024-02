FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL DUO BIZ’ART Boust, dimanche 17 mars 2024.

Le Printemps Musical en Pays Mosellan revient pour une 17ème édition, l’occasion idéale de découvrir de nouveaux styles de musique.

Bizarre, ou Biz’Art ? Doté d’une forte personnalité artistique, motivé par une recherche constante de cohésion et de précision, ce duo de pianistes sur 1 et 2 pianos sort de l’ordinaire et du déjà vu. Musiciens passionnés et engagés, Geoffrey Baptiste et André Roe aiment partager leur amour de la musique partout où ils peuvent l’emmener, avec une grande simplicité et complicité avec le public. Influencés par leurs goûts musicaux allant du romantisme aux musiques du 20ème siècle, leurs concerts tournent autour de thématiques fortes et originales combinant des chefs-d’œuvre incontestables avec des œuvres injustement oubliées.

Concert des familles à 11h ; Spectacle musical mêlant musique, théâtre et projection visuelle à 16h

Réservation sur ccce.frTout public

0 EUR.

Début : 2024-03-17 11:00:00

fin : 2024-03-17 12:00:00

86 rue des bleuets

Boust 57570 Moselle Grand Est accueil@cc-ce.com

