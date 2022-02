FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT SONATES DE BEETHOVEN Puttelange-lès-Thionville, 19 mars 2022, Puttelange-lès-Thionville.

Camille Vasseur est violoniste. Après ses études à Bâle dans la classe de Raphaël Oleg et à Munich auprès de Mi-Kyung Lee, elle obtient un master d’interprétation à l’unanimité. Elle s’est produite dans les plus grandes salles telles que les Konzerthaus de Vienne et Berlin, le Lincoln Center de New York, le Suntory Hall de Tokyo, le John F. Kennedy Center de Washington ou l’Opéra de Tel Aviv.

Isabelle Aubert, piano lauréate des CRR de Nancy et Metz en piano, musique de chambre, formation musicale et accompagnement, ainsi que d’un premier prix inter-régional. Diplômée d’État en piano et accompagnement, elle enseigne et joue un vaste répertoire en tant que soliste, accompagnatrice et chambriste. Elle se produit également aux côtés de comédiens, plasticiens, danseurs.

Ces 2 artistes proposent un concert consacré aux sonates de Beethoven dans une charmante chapelle.

printemps.musical@orange.fr https://www.printemps-musical.net/2020

