FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT LES ITINÉRANTES Kanfen Kanfen Catégories d’évènement: Kanfen

Moselle

FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT LES ITINÉRANTES Kanfen, 20 mars 2022, Kanfen. FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT LES ITINÉRANTES Espace socioculturel 38 rue Hettange Kanfen

2022-03-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-20 Espace socioculturel 38 rue Hettange

Kanfen Moselle Kanfen Manon COUSIN, Pauline LANGLOIS DE SWARTE et Elodie PONT forment ce trio féminin à cappella dont le répertoire couvre actuellement 11 styles musicaux, 9 siècles et 19 langues. Voyageant à travers le temps, l’espace et les styles, « Les Itinérantes » voient le chant comme une aventure au cœur de la vibration et des multiples possibilités de la voix humaine. Déambulant parmi les spectateurs, parfois très proches, parfois plus distantes, « Les Itinérantes » immergent le public au cœur du son. Espace socioculturel 38 rue Hettange Kanfen

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Kanfen, Moselle Autres Lieu Kanfen Adresse Espace socioculturel 38 rue Hettange Ville Kanfen lieuville Espace socioculturel 38 rue Hettange Kanfen Departement Moselle

Kanfen Kanfen Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kanfen/

FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT LES ITINÉRANTES Kanfen 2022-03-20 was last modified: by FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT LES ITINÉRANTES Kanfen Kanfen 20 mars 2022 Kanfen Moselle

Kanfen Moselle