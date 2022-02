FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT LA NOTE DE SCOTT POUR LES ENFANTS Basse-Rentgen Basse-Rentgen Catégories d’évènement: Basse-Rentgen

Moselle

FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT LA NOTE DE SCOTT POUR LES ENFANTS Basse-Rentgen, 20 mars 2022

2022-03-20 11:00:00

Basse-Rentgen Moselle Basse-Rentgen La Note de Scott – Etienne Sibille et “Scott” Attachez vos ceintures et préparez-vous à l’arrivée de Scott ! Lancé depuis sa planète en urgence absolue pendant le spectacle avec un atterrissage catastrophique sur terre, il vient nous expliquer les attitudes à adopter pour nous aider à garder notre planète propre. Ses conseils vont nous amener à comprendre pourquoi il est important de préserver notre terre si précieuse par de gestes simples. Les enfants pourront découvrir toute une série d’instruments fabriqués avec des tuyaux et matériaux de récupération et de nombreuses surprises. Ils pourront même pour certains au final jouer des instruments fabriqués devant leurs yeux et spécialement pour eux, sur la chanson du spectacle « Nous serons tous récompensés ». rue de l’Église Salle Saint Joseph Basse-Rentgen

