FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT AARON QUARTET Gavisse, 13 mars 2022, Gavisse. FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT AARON QUARTET rue de l’Ancien Moulin église Saint Antoine Gavisse

2022-03-13 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-13 rue de l’Ancien Moulin église Saint Antoine

Gavisse Moselle Gavisse Créé sous l’impulsion de quatre amis, Thomas Bousquié, André Calgano,Brian Damide et Maxence Moercant, issus des conservatoires supérieurs de Paris et Lyon, le quatuor Aaron a pour but de faire partager et découvrir au public différents styles musicaux, allant du répertoire baroque à celui de nos jours.

Se produisant aussi bien au trombone qu’à la sacqueboute (ancêtre du trombone), le quatuor propose un concept de concert éclectique et inédit. rue de l’Ancien Moulin église Saint Antoine Gavisse

