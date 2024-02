FESTIVAL PRINTEMPS MUSICAL CHRISTOPHE DURANT ET MARY-LEE JACQUIER Beyren-lès-Sierck, samedi 23 mars 2024.

Samedi

Le Printemps Musical en Pays Mosellan revient pour une 17ème édition, l’occasion idéale de découvrir de nouveaux styles de musique.

Plongez au coeur d’un moment musical faisant revivre l’ambiance folle d’un cabaret avec Mary-Lee Jacquier, soprano lyrique et professeur de chant, et Christophe Durant, claviériste, professeur et arrangeur. Les deux artistes vous entraineront sur des chemins différents avec leurs compétences musicales et leur passion. Le spectacle vous fera découvrir ou redécouvrir les pages les plus poétiques de ces deux figures françaises de l’après-guerre, amis dans la vie et complices à la scène, Mademoiselle Piaf et Monsieur Poulenc.

Atelier de chant ouvert à tous à 14h ; Concert « Le Boeuf sur le Toit » à 20h

Réservation sur ccce.frTout public

0 EUR.

1 Place du Foyer

Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est accueil@cc-ce.com

