Roussy-le-Village Moselle Roussy-le-Village En préambule au festival, toutes et tous, avec ou sans connaissances musicales pourront se retrouver pour un après-midi de pratique vocale.

Ceux désireux de participer seront encadrés et dirigés par Didier Gendt, chef de chœur reconnu dans la région, qui a déjà pris part plusieurs fois au festival avec son chœur Equinoxe .

Les deux morceaux de musique française travaillés en polyphonie feront partie du concert “Take a Snap” proposé le soir même. rue des Trois Fontaines Nouvelle salle communale Roussy-le-Village

