Festival Printemps Latino La Bellevilloise Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 21h00 à 05h30

.Public adultes. payant Late : 15 EUR

Early Bird : 10 EUR

Regular : 12 EUR

Le Printemps Latino célèbre son festival sur trois soirées à La Bellevilloise.

Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars (31/03 étant la veille d’un jour férié), nous vous invitons à franchir les frontières sans visa et à vous réunir autour de trois grandes fêtes dédiées à l’ensemble du continent latino-américain. Au programme : concerts, spectacles, cours d’initiation aux danses latines, DJ, showcases, stands de nourriture latino-américaine, et bien d’autres surprises vous attendent lors de ces trois soirées inoubliables du Festival Printemps Latino !

PROGRAMMATION :

Cours d’initiation aux danses latines : MARTIZA ARIZALA

Concert Salsa/Merengue/Bachata : GRUPO OLAZ

Djs : EL CAPITÁN + ORTEGA DOGO + VACE

Showcase : KIMY LQ

Stand Food Mexican : ZICATELA

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Contact : https://shotgun.live/fr/festivals/festival-printemps-latino

Festival Printemps Latino