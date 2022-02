Festival Printemps de la Chanson Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Festival Printemps de la Chanson Alençon, 8 mars 2022, Alençon. Festival Printemps de la Chanson Alençon

2022-03-08 – 2022-03-27

Alençon Orne Le Printemps de la Chanson, évènement phare du Département, fait son grand retour pour une 16e édition, du 8 au 27 mars 2022.

Durant 3 semaines, 15 artistes ou groupes pour 16 soirées sont à découvrir dans 15 communes de l’Orne. Les grands noms de la chanson francophone actuelle côtoient de jeunes talents, pour le plus grand plaisir de tous !

Attention : Evènement organisé dans le strict respect des gestes barrières.

Passe vaccinal obligatoire à partir de 16 ans. Consultez le programme en pdf ou sur le site internet. Le Printemps de la Chanson, évènement phare du Département, fait son grand retour pour une 16e édition, du 8 au 27 mars 2022.

Durant 3 semaines, 15 artistes ou groupes pour 16 soirées sont à découvrir dans 15 communes de l’Orne. Les grands noms de… culture@orne.fr +33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/ Le Printemps de la Chanson, évènement phare du Département, fait son grand retour pour une 16e édition, du 8 au 27 mars 2022.

Durant 3 semaines, 15 artistes ou groupes pour 16 soirées sont à découvrir dans 15 communes de l’Orne. Les grands noms de la chanson francophone actuelle côtoient de jeunes talents, pour le plus grand plaisir de tous !

Attention : Evènement organisé dans le strict respect des gestes barrières.

Passe vaccinal obligatoire à partir de 16 ans. Consultez le programme en pdf ou sur le site internet. Alençon

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Alençon Adresse Ville Alençon lieuville Alençon Departement Orne

Alençon Alençon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alencon/

Festival Printemps de la Chanson Alençon 2022-03-08 was last modified: by Festival Printemps de la Chanson Alençon Alençon 8 mars 2022 alençon Orne

Alençon Orne