Orne De jeunes talents, des têtes d’affiche d’exception, des concerts jeune public, voilà ce que vous réserve la nouvelle édition du Printemps de la Chanson. Vous allez vous régaler ! Mar. 14 – 20 h 30 – Rovski – LONRAI

Mer. 15 – 18 h – Manu Galure (J’ai dormi près d’un arbre) – BAZOCHES-AU-HOULME

Jeu. 16 – 20 h 30 – Fiers et tremblants – PASSAIS-VILLAGES

Ven. 17 – 20 h – Barbara Pravi – ARGENTAN

Ven. 17 – 20 h 30 – La Grande Sophie – AUBE

Sam. 18 – 20 h 30 – Nerlov + MPL – CRULAI

Dim. 19 – 15 h – Pierre Guénard – CARROUGES

Mar. 21 – 20 h 30 – Renan Luce – GACÉ

Jeu. 23 – 20 h 30 – chien noir – LA FERTÉ-MACÉ

Jeu. 23 – 19 h – Jamais Contents ! – ARGENTAN

Ven. 24 – 20 h 30 – Joseph kamel + Marie-Flore – FLERS

Sam. 25 – 20 h 30 – Alexis HK – MORTAGNE-AU-PERCHE

Dim. 26 – 17 h – Kent – BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE

Mar. 28 – 20 h 30 – Oriane Lacaille – LE MÊLE-SUR-SARTHE

Mer. 29 – 11 h et 17 h – Olifan (Le voyage fabuleux de Théophile) – L’AIGLE

Mer. 29 – 20 h 30 – Nicolas Jules – ESSAY

Jeu. 30 – 20 h 30 – Coline Rio – MESSEI

Jeu. 30 – 20 h 30 – Aloise Sauvage (1re partie Simia) – ALENÇON

Ven. 31 – 20 h 30 – Marion Cousineau – LONGNY LES VILLAGES Avril

Sam. 1 – 20 h 30 – Baptiste Ventadour – TOUROUVRE AU PERCHE

