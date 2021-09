Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Val-d'Oise, Villiers-le-Bel Festival PRIMO – Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Villiers-le-Bel Val-d’Oise Villiers-le-Bel Val-d’Oise Le festival « PRIMO » est organisé par le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP), en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et en complicité avec les villes accueillantes. +33 1 39 94 07 55 dernière mise à jour : 2021-09-23 par Office de Tourisme Grand Roissy

Catégories d'évènement: Val-d'Oise, Villiers-le-Bel