Gonesse Gonesse Gonesse, Val-d'Oise Festival PRIMO – Gonesse Gonesse Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Val-d'Oise

Festival PRIMO – Gonesse Gonesse, 26 septembre 2021, Gonesse. Festival PRIMO – Gonesse 2021-09-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-26 Parvis de la salle Jacques Brel 5, rue du commandant M. Fourneau

Gonesse Val-d’Oise Gonesse Val-d’Oise Île-de-France Le festival « PRIMO » est organisé par le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public ( CNAREP), en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et en complicité avec les villes accueillantes. +33 1 34 45 97 60 dernière mise à jour : 2021-09-17 par Office de Tourisme Grand Roissy

Détails Catégories d’évènement: Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Gonesse Adresse Parvis de la salle Jacques Brel 5, rue du commandant M. Fourneau Ville Gonesse lieuville 48.99186#2.44464