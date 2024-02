Festival Press play Mairie de Colomiers Colomiers, vendredi 8 mars 2024.

Festival Press play La deuxième édition du Festival Press Play de Colomiers, dédié à l'image animée sous toutes ses formes, se tiendra le vendredi 8 et samedi 9 mars au Pavillon blanc Henri-Molina.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T13:00:00+01:00 – 2024-03-08T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T13:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:30:00+01:00

La deuxième édition du Festival Press Play de Colomiers, dédié à l’image animée sous toutes ses formes, se tiendra le vendredi 8 et samedi 9 mars au Pavillon blanc Henri-Molina. Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site de la Ville de Colomiers.

ATELIERS

Atelier créatif – customisation et activités autour du jeu vidéo et de l’animation : vendredi 9 mars de 14h à 18h30 et samedi 9 mars de 10h à 12h puis de 14h à 18h30

Entrée libre | Atelier créatif | A partir de 6 ans, accompagnement obligatoire pour les – de 9 ans

JEUX

Jeux de société autour du jeu vidéo : vendredi 8 mars de 13h à 18h30 et samedi 9 mars en continu

Libre accès | Ludothèque | Tout public

Jeux vidéo : vendredi 8 mars de 13h à 18h30 et samedi 9 mars en continu

Libre accès | 1er étage et auditorium | à partir de 8 ans

Soirée jeux de société : vendredi 8 mars à 18h30

Entrée libre | Ludothèque | Tout public

Tournoi de Mario Kart : samedi 9 mars de 10h30 à 12h30

Dans la limite des places disponibles | Auditorium | à partir de 8 ans

Jeux en réalité virtuelle : samedi 9 mars de 14h à 17h

Libre accès | 1er étage | à partir de 12 ans

ANIMATIONS

Démonstration et initiation au combat IRL : samedi 9 mars de 15h à 16h

Dans la limite des places disponibles | Salle d’exposition | à partir de 8 ans

Initiation au jeu de combat par la joueuse AMELITHA : samedi 9 mars de 16h à 17h

Dans la limite des places disponibles | Auditorium | à partir de 8 ans

Goûter-découverte autour du jeu Hoa : samedi 9 mars de 16h à 17h

Entrée libre | Piccolo conte | Tout public

Freeplay avec la joueuse AMELITHA : samedi 9 mars de 17h15 à 18h

Entrée libre | 1er étage | Tout public

CONFÉRENCES

Conférence sur l’e-sport : samedi 9 mars à 14h

Dans la limite des places disponibles | Salle de conférence | Tout public

Invitées : AMELITHA, joueuse esport, streameuse, vice-présidente esport chez Afrogameuses / Flora, data analyst League of Legends pour le club esport BK ROG

Conférence autour du studio La Poule Noire : samedi 9 mars à 17h

Dans la limite des places disponibles | Salle de conférence | à partir de 16 ans

Invités : David DURIOT (producer) et Clément DUQUESNE (compositeur de jeu)

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

