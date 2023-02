FESTIVAL PRESS PLAY Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

FESTIVAL PRESS PLAY, 10 mars 2023, Colomiers Colomiers. FESTIVAL PRESS PLAY DIVERS LIEUX Colomiers Haute-Garonne

2023-03-10 – 2023-03-12 Colomiers

Haute-Garonne Colomiers Au programme du festival : Des animations qui rythmeront le week-end de cette première édition !

Une masterclass exceptionnelle avec un des maîtres du cinéma d’animation, des rencontres exclusives avec des créateurs de jeux vidéos, des avant premières, des séances cultes, des ateliers, un tournoi de jeu vidéo, une salle d’arcade et des spectacles interactifs. Entre ami(e)s ou en famille, il y en aura pour tous les goûts !

Retrouvez l’intégralité du programme ici: www.ville-colomiers.fr Venez découvrir ce nouveau festival dédié à l’image animée, une programmation riche et originale consacrée au cinéma d’animation, au jeu vidéo et à la création numérique sous toutes leurs formes. +33 5 61 15 22 22 http://www.ville-colomiers.fr/ Colomiers

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Colomiers Adresse DIVERS LIEUX Colomiers Haute-Garonne Ville Colomiers Colomiers lieuville Colomiers Departement Haute-Garonne

Colomiers Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers colomiers/

FESTIVAL PRESS PLAY 2023-03-10 was last modified: by FESTIVAL PRESS PLAY Colomiers 10 mars 2023 COLOMIERS DIVERS LIEUX Colomiers Haute-Garonne Haute-Garonne

Colomiers Colomiers Haute-Garonne