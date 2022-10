Festival Presqu’île Breizh Plouharnel Plouharnel, 28 octobre 2022, Plouharnel.

11h. Danserion Bro Plenuer de Ploemel. Le Festival Presqu’île Breizh c’est 1000 sonneurs et danseurs plus leurs accompagnateurs invités, 150 bénévoles qui assurent l’accueil et le bien-être de tous et un total de 30 spectacles et animations sur 4 jours. 26 groupes prendront part à la Grande Parade du samedi. Le Festival accueillera des groupes de renommée internationale: Isle of Cumbrae Pipe Band de Millport en Ecosse, Asociatión de Baile y Danza Tradicional Filandón d’Oviedo en Espagne, Le champion de Bretagne 2022 : le Bagad Kemper – Quimper #presquilebreizh 2022 sera entièrement gratuit Exception faite pour les spectacles du dimanche soir et lundi soir.Pour le grand spectacle du dimanche soir à 20h à l’Espace Louison Bobet de Quiberon le Sant Brieg & District Pipe Band, le Isle of Cumbrae Pipe Band, le groupe Asociatión de Baile y Danza TradicionalFilandón se produiront sur scène pendant 2h, un spectacle inoubliable ! Concernant le spectacle de lundi soir à 18h, c’est le Bagad de Nantes et le cercle de Clisson qui animeront la soirée.

