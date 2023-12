Festival Présences 2024 : Steve Reich à l’honneur Maison de la Radio et de la Musique Paris, 6 février 2024, Paris.

Du mardi 06 février 2024 au dimanche 11 février 2024 :

Du 6 au 11 février, 34e édition du festival de création musicale de Radio France : Steve Reich

Pour la première fois de son histoire, le festival Présences rend hommage au maître et pionnier de la musique minimaliste, l’Américain Steve Reich (né en 1936), dont les chefs-d’œuvre emblématiques vont résonner durant une semaine bien remplie. Et résonner ne sera pas un vain mot, tant les échos de cette musique hantent la mémoire d’un mélomane qui la reçoit physiquement, avec ses boucles hypnotiques, ses rumeurs de gamelan, de percussions africaines et ses rubans de mélodies qui se répètent devant nous pour mieux se métamorphoser. Music for 18 musicians, City Life, Different Trains, entre autres, se succèdent parmi des créations françaises, des créations mondiales, et des invités nommés Caroline Shaw, Nico Muhly, Régis Campo, Guillaume Connesson… Un nouveau florilège de la musique d’aujourd’hui et de demain. Expérience garantie.

Cette édition du festival est précédée d’une avant-première à l’Ircam, le lundi 5 février, avec Jonny Greenwood et L’Instant donné.

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

