. payant de 7 à 16€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert d’un violon seul face à l’électronique de Double Bind?, lors du festival de musique contemporaine Présences. UNSUK CHIN

Double Bind? (commande de Radio France – Ircam) STÉPHANE DE GÉRANDO

Lycromorphie SEONG-HWAN LEE

L’Oiseau dans le temps II (création mondiale) UNSUK CHIN

ParaMetaString HAE-SUN KANG violon

SOLISTES DE L’ENSEMBLE NEXT

(ÉTUDIANTS EN ARTIST DIPLOMA – INTERPRÉTATION CRÉATION / CNSMDP)

RÉMI LE TAILLANDIER RIM En partenariat avec le CNSMD de Paris Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-contemporaine/festival-presences-2023-9/parametastring https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544035658

