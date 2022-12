Festival Présences 2023 # 6 Musique Contemporaine Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Présences 2023 # 6 Musique Contemporaine Maison de la Radio et de la Musique, 11 février 2023, Paris. Le samedi 11 février 2023

de 19h30 à 21h30

. payant de 7 à 16€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert en six pièces, dont quatre créations mondiales et deux premières françaises avec Unsuk Chin, lors du festival de musique contemporaine Présences. UNSUK CHIN

Frontispiz (création française) RAMON LAZKANO

Mare Marginis pour piano et orchestre (commande de Radio France/Euskadiko Orkestra – création mondiale) HÉLOÏSE WERNER

close-ups pour soprano et violon (commande de Radio France – création mondiale)* UNSUK CHIN

Gran Cadenza pour deux violons THOMAS LACÔTE

Chambres claires (commande de Radio France – création mondiale) UNSUK CHIN

Alaraph, Ritus des Herzschlags (commande de Radio France – création mondiale) ALEXANDRE THARAUD piano

HÉLOÏSE WERNER voix

HAE-SUN KANG* et DAVID PETRLIK violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-contemporaine/festival-presences-2023-6/alexandre-tharaud-f-x-roth-frontispiz https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544035652

