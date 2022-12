Festival Présences 2023 # 5 Musique Contemporaine Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Présences 2023 # 5 Musique Contemporaine Maison de la Radio et de la Musique, 11 février 2023, Paris. Le samedi 11 février 2023

de 17h00 à 19h00

. payant de 7 à 16€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour une soirée, où vous serez plongés dans une nouvelle réalité où l’imaginaire, le réel et le musical ne font plus qu’un lors du festival de musique contemporaine Présences. ARTUR AKSHELYAN

Anthos pour 8 musiciens (commande de Radio France – création mondiale) GYÖRGY LIGETI

Aventures et Nouvelles aventures JANUIBE TEJERA

Hyperréalité (commande de Radio France – création mondiale) UNSUK CHIN

Akrostichon-Wortspiel (Seven Scenes from Fairy Tales)* SOPHIA KÖRBER soprano *

ANNE-LAURE HULIN soprano

ROMIE ESTÈVES mezzo-soprano

IGOR BOUIN baryton

