. payant de 5 à 47€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert Hors les murs, avec Kent Nagano lors du festival de musique contemporaine Présences. JOHANN SEBASTIAN BACH / THOMAS LACÔTE

Ricercare a 6 (orchestration de Thomas Lacôte, commande de Radio France – création mondiale) UNSUK CHIN

Concerto pour violon n° 2 « Scherben der Stille » (création française) JOHANN SEBASTIAN BACH

Der Gerechte kömmt um YANN ROBIN

Requiem Æternam – Monumenta II pour deux pianos, orgue, chœur et orchestre (commande de Radio France – création mondiale) LEONIDAS KAVAKOS violon

BERTRAND CHAMAYOU piano

WILHEM LATCHOUMIA piano

THOMAS LACÔTE orgue

CHŒUR DE RADIO FRANCE

ROLAND HAYRABEDIAN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

KENT NAGANO direction PHILHARMONIE DE PARIS 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-contemporaine/festival-presences-2023-4/monumenta-kent-nagano-leonidas-kavakos https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228520270325

