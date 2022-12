Festival Présences 2023 # 1 Concert d’ouverture: Musique Contemporaine Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Présences 2023 # 1 Concert d’ouverture: Musique Contemporaine Maison de la Radio et de la Musique, 7 février 2023, Paris. Le mardi 07 février 2023

de 20h00 à 22h00

. payant de 7 à 16€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert d’ensemble intercontemporain avec Unsuk Chin lors du festival de musique Présences. CHIA-YING LIN

Sky Blue (commande de Radio France/EIC – création mondiale) UNSUK CHIN

Double concerto pour piano, percussion et ensemble BASTIEN DAVID

Chlorophyll synthesis (commande de Radio France/EIC – création mondiale)* UNSUK CHIN

Cantatrix sopranica SAMUEL FAVRE percussion

DIMITRI VASSILAKIS piano

JOHANNA VARGAS et SUZANNE LEITZ-LOREY soprano

ANDREW WATTS contreténor

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

SOFI JEANNIN cheffe de chœur

LES INSECTES ET LE MÉTALLOPHONE

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

TITO CECCHERINI direction *Avec le soutien de Covéa Finance Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-chorale/festival-presences-2023-1/concert-douverture https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228543884433

Aymeric Warme Janville

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris lieuville Maison de la Radio et de la Musique Paris Departement Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival Présences 2023 # 1 Concert d’ouverture: Musique Contemporaine Maison de la Radio et de la Musique 2023-02-07 was last modified: by Festival Présences 2023 # 1 Concert d’ouverture: Musique Contemporaine Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique 7 février 2023 Maison de la radio et de la musique Paris Paris

Paris Paris