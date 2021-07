FESTIVAL PRÉSENCES 2022 : TRISTAN MURAIL Auditorium de Radio France, 12 février 2022-12 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 février 2022

de 19h à 20h30

payant

ALLAIN GAUSSIN Années-lumière DIANA SOH Nouvelle œuvre a cappella (commande de Radio France – création mondiale)* SÉBASTIEN GAXIE Nouvelle œuvre pour soliste, orchestre, chœur, maîtrise et orgue (commande de Radio France – création mondiale) SAMIR AMAROUCH Analogies TRISTAN MURAIL Le Partage des eaux (commande de Radio France) B.C. MANJUNATH voix et mri

Du 8 au 13 février, 32e édition du festival de création musicale de Radio France : Tristan Murail, un portrait

À l’occasion de cette édition du festival Présences, Radio France signe un partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Du 31 janvier au 5 février, seront organisées des masterclasses de Tristan Murail par le département Écriture, composition et direction d’orchestre, un colloque international autour du compositeur par le département Musicologie et Analyse, un concert sous la direction de Julien Leroy avec les étudiants du Diplôme d’artiste interprète répertoire contemporain : au programme, des œuvres de Tristan Murail, Philippe Leroux et deux pièces en création, de Joshua Fineberg (commande de Radio France) et d’un étudiant en composition (programme communiqué ultérieurement sur maisondelaradio.fr et conservatoiredeparis.fr).

Concerts -> Classique

Auditorium de Radio France 116 Avenue du Président Kennedy Paris 75016

10 : Javel – André Citroën (677m) 6 : Bir-Hakeim (701m)



Contact :Radio France 0156401516 contact.billetterie@radiofrance.com https://www.maisondelaradio.fr/evenement/musique-contemporaine/festival-presences-8/le-partage-des-eaux 0156401516

Concerts -> Classique

Date complète :

2022-02-12T19:00:00+01:00_2022-02-12T20:30:00+01:00

Alexandre Bloch