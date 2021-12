Paris Maison de la Radio et de la Musique Paris Festival Présences 2022 – Proxima Centauri – Hybride Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégorie d’évènement: Paris

La musique d’aujourd’hui est en constante mutation, le langage musical, l’interprétation et la facture instrumentale s’influencent et évoluent les uns par rapport aux autres. Ce concert présente les nouvelles interactions entre l’instrument, l’interprète et les nouvelles technologies. Il développe les concepts d’hybridation, de l’instrument en lui-même à l’hybridation de l’instrumentiste, et d’hyper-instrument. Proxima Centauri invite le spectateur à découvrir les possibilités sonores de ces nouveaux instruments où l’électronique et l’instrument acoustique ne font qu’un. ### ◗ Programme °• Ombres / Raphaèle BISTON création mondiale – commande de Radio France °• An Hourglass on a Spine Axis / Elena RYKOVA création mondiale – commande de Radio France °• Mogari / Didier ROTELLA création mondiale – commande de Radio France °• SABIA / Juan ARROYO création mondiale – Aide à l’écriture du Ministère de la Culture ### ◗ Artistes **Proxima Centauri** Marie-Bernadette Charrier, saxophone Sylvain Millepied, flûte Benoit Poly, percussion Hilomi Sakaguchi – Didier Rotella, piano Christophe Havel, électronique

16 €

Proxima Centauri a imaginé un concert autour de l’hybridation et de l’hyper-instrument. Hybride explore les évolutions de la musique mixte à travers les œuvres de jeunes compositrices et compositeurs. Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T15:30:00 2022-02-12T16:30:00

