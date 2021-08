Souvigny Souvigny Allier, Souvigny Festival Présence de l’Orgue Clicquot (suite) Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Festival Présence de l’Orgue Clicquot (suite) Souvigny, 14 août 2021, Souvigny. Festival Présence de l’Orgue Clicquot (suite) 2021-08-14 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-14 19:30:00 19:30:00

Souvigny Allier Souvigny Samedi 14 août : rencontre inédite entre Jacques Tchamkerten (Ondes Martenot) qui nous vient de Genève et Jean-Luc Perrot sur l’orgue historique de l’église prieurale de Souvigny : quand l’ancien s’allie au moderne ! +33 6 15 08 72 06 https://www.amisorgueclicquotsouvigny.com/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Souvigny Adresse Ville Souvigny lieuville 46.53506#3.19326