Festival Premiers Films La Superette, 2 octobre 2021, Malakoff.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Festival ( projections + performances + ciné-concert + distribution de repas + radio live)

PREMIERS FILMS fédère radio, débats, rencontres, ciné-concert, buvette, et repas. Non compétitif et à prix libre, la programmation est hybride, entre art contemporain et cinéma. Vidéos issues d’installations, clips, films documentaires, fictions, comédies musicales, longs, courts, moyens métrages, le but est de soutenir, encourager et diffuser la jeune création et tous les genres sont acceptés.

La Superette 28 Bd de Stalingrad Malakoff 92240

6 : Bir-Hakeim (541m) 6 : Dupleix (669m) Bus 68, 194 ou 388 arrêt Chatillon Montrouge ligne 6 station Chatillon Montrouge



Contact :Premiers Films alicenarcy@gmail.com http://premiersfilms.fr/

©Collectif Conversation