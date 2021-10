Orvault Théâtre de la Gobinière Loire-Atlantique, Nantes Festival Premières Bobines – Stage tournage de film – de 10 à 14 ans Théâtre de la Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Festival Premières Bobines – Stage tournage de film – de 10 à 14 ans Théâtre de la Gobinière, 25 octobre 2021, Orvault.

Horaire : 13:30 16:30

Stage tournage de film dans le cadre du festival Premières Bobines – de 10 à 14 ans
Lundi 25 octobre et mardi 26 octobre, de 13h30 à 16h30
La Gobinière

En intégrant diverses pratiques et techniques de tournage, depuis la préparation du scénario à la prise d'image et de son en passant par l'utilisation de fond vert, ce stage donne aux participants un aperçu des coulisses du tournage d'un film. Deux après-midi créatives en prévision… Silence, on tourne !

