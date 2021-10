Festival Premières Bobines – Projection “Pachamama” Théâtre de la Gobinière, 27 octobre 2021, Orvault.

2021-10-27 Rita et Crocodile, projection gratuite à la médiathèque Ormédo – Dimanche 24 octobre à 10h30

Horaire : 15:30 16:45

Gratuit : non Tarif unique de 2 euros à partir de 6 ans

Une programmation de cinéma pour enfant pour les vacances, avec des projections gratuites pour les tout-petits dès 2 ans à la médiathèque Ormédo et des projections payantes au tarif unique de 2 euros pour les plus grands à partir de 5 ans au théâtre de la Gobinière. Des projections mais aussi des ateliers pour les apprentis cinéphiles ! PACHAMAMA – De Juan Antin Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. Tarif : 2 euros

