Festival Premières Bobines – Projection “L’Odyssée de Choum” Médiathèque Ormédo – Orvault, 31 octobre 2021, Orvault. 2021-10-31 Rita et Crocodile, projection gratuite à la médiathèque Ormédo – Dimanche 24 octobre à 10h30

Horaire : 10:30 11:10

Gratuit : oui à partir de 3 ans Rita et Crocodile, projection gratuite à la médiathèque Ormédo – Dimanche 24 octobre à 10h30 Une programmation de cinéma pour enfant pour les vacances, avec des projections gratuites pour les tout-petits dès 2 ans à la médiathèque Ormédo et des projections payantes au tarif unique de 2 euros pour les plus grands à partir de 5 ans au théâtre de la Gobinière. Des projections mais aussi des ateliers pour les apprentis cinéphiles ! L’ODYSSÉE DE CHOUM (2020) – De Julien BisaroChoum la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman… GRATUIT Médiathèque Ormédo – Orvault adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700 Bourg/Secteur rural 02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/cinema-0

