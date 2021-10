Festival Premières Bobines – Projection “La fameuse invasion des ours en Sicile” Théâtre de la Gobinière, 30 octobre 2021, Orvault.

Horaire : 15:30 16:50

Une programmation de cinéma pour enfant pour les vacances, avec des projections gratuites pour les tout-petits dès 2 ans à la médiathèque Ormédo et des projections payantes au tarif unique de 2 euros pour les plus grands à partir de 5 ans au théâtre de la Gobinière. Des projections mais aussi des ateliers pour les apprentis cinéphiles ! LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE (2019) – De Lorenzo Matotti Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes… Tarif : 2 euros

Théâtre de la Gobinière Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/ 02 51 78 37 47 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/cinema-0