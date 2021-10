Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Festival Premières Bobines – Projection “Ernest et Célestine en hiver” Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Festival Premières Bobines – Projection "Ernest et Célestine en hiver" Médiathèque Ormédo – Orvault, 27 octobre 2021, Orvault.

Horaire : 10:30 11:15

Horaire : 10:30 11:15

Gratuit : oui à partir de 3 ans

Une programmation de cinéma pour enfant pour les vacances, avec des projections gratuites pour les tout-petits dès 2 ans à la médiathèque Ormédo et des projections payantes au tarif unique de 2 euros pour les plus grands à partir de 5 ans au théâtre de la Gobinière. Des projections mais aussi des ateliers pour les apprentis cinéphiles !

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER (2017) – De J. Chheng et J-C. Roger
Ernest, ours de Charabie, a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s'ennuient jamais ! À l'approche des premiers flocons, ils se préparent à l'hibernation d'Ernest : il faut s'occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s'envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l'hiver…

Médiathèque Ormédo – Orvault
2 Promenade de l'Europe
Orvault 44700

