Festival Premières Bobines – Projection “Aïlo, une odyssée en Laponie” Théâtre de la Gobinière, 31 octobre 2021, Orvault.

Horaire : 15:30 17:00

Gratuit : non Tarif unique de 2 euros à partir de 6 ans

Une programmation de cinéma pour enfant pour les vacances, avec des projections gratuites pour les tout-petits dès 2 ans à la médiathèque Ormédo et des projections payantes au tarif unique de 2 euros pour les plus grands à partir de 5 ans au théâtre de la Gobinière. Des projections mais aussi des ateliers pour les apprentis cinéphiles ! AILO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE (2019) – De Guillaume Maidatchevsky Ce film raconte le combat pour la survie d’Aïlo, un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie. Tarif : 2 euros

Théâtre de la Gobinière adresse1} Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/ 02 51 78 37 47 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/cinema-0