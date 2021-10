Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Festival Premières Bobines – Atelier initiation au montage avec la table Mashup – de 7 à 12 ans Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival Premières Bobines – Atelier initiation au montage avec la table Mashup – de 7 à 12 ans Médiathèque Ormédo – Orvault, 28 octobre 2021, Orvault. 2021-10-28 Rita et Crocodile, projection gratuite à la médiathèque Ormédo – Dimanche 24 octobre à 10h30

Horaire : 10:30 12:30

Gratuit : oui de 7 à 12 ans Rita et Crocodile, projection gratuite à la médiathèque Ormédo – Dimanche 24 octobre à 10h30 Atelier initiation au montage avec la table Mashup – de 7 à 12 ans Jeudi 28 octobre, de 10h30 à 12h30 ou de 15h30 à 17h30 Ormédo En posant des cartes sur la table Mashup, on fait apparaître sur un écran une vidéo, une image, un son. En posant une carte « action » ou en faisant bouger directement les cartes images et sons sur la table, on modifie en direct le montage. Plus besoin de lire le mode d’emploi d’un logiciel de montage ! Seules comptent la réflexion et l’imagination… Médiathèque Ormédo – Orvault adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700 Bourg/Secteur rural 02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/cinema-0

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Ormédo - Orvault Adresse 2 Promenade de l'Europe Ville Orvault Age maximum de 7 à 12 ans lieuville Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault