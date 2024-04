Festival Première Goutte Concert Nuttea Rue des Rochettes Bellac, samedi 18 mai 2024.

Le samedi 18 mai 2024, préparez-vous à une déferlante de vibes reggae et dancehall au CCM des Rochettes, à Bellac. L’association Feuille D’Eau vous invite dans le cadre du festival Première Goutte, à une soirée épique avec Nuttea et Selecta Antwan. La promesse ? Une nuit de sound system 100% reggae and dancehall qui fera trembler les murs ! 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 12:00:00

fin : 2024-05-19 02:00:00

Rue des Rochettes Centre Culturel des Rochettes

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationfeuilledeau@gmail.com

