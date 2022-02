Festival pour lire Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Catégories d’évènement: Isère

Saint-Quentin-Fallavier

Festival pour lire Saint-Quentin-Fallavier, 12 mars 2022, Saint-Quentin-Fallavier. Festival pour lire Le Médian 4 Rue du Bivet Saint-Quentin-Fallavier

2022-03-12 – 2022-03-12 Le Médian 4 Rue du Bivet

Saint-Quentin-Fallavier Isère Saint-Quentin-Fallavier Pour sa 6ème édition, le Festival pour Lire permettra aux visiteurs de découvrir le monde de la lecture à travers des rencontres avec les auteurs, illustrateurs et créateurs de BD qui seront à leur disposition. culture@sqf38.fr +33 4 74 94 88 00 https://www.st-quentin-fallavier.fr/TPL_CODE/TPL_EVENEMENTSQF2018/PAR_TPL_IDENTIFIANT/2353/1529-samedi-12-mars-au-median.htm Le Médian 4 Rue du Bivet Saint-Quentin-Fallavier

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Quentin-Fallavier Autres Lieu Saint-Quentin-Fallavier Adresse Le Médian 4 Rue du Bivet Ville Saint-Quentin-Fallavier lieuville Le Médian 4 Rue du Bivet Saint-Quentin-Fallavier Departement Isère

Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-fallavier/

Festival pour lire Saint-Quentin-Fallavier 2022-03-12 was last modified: by Festival pour lire Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier 12 mars 2022 Isère Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Quentin-Fallavier Isère