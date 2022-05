Festival Pour les Oiseaux, 12 mai 2022, .

Festival Pour les Oiseaux

2022-05-12 – 2022-05-15

PLO propose un parcours sonore dans la ville du Havre, où les artistes viennent jouer à la rencontre du public, en proposant des créations musicales vivantes et contemporaines. Pour la première édition du festival, il accueille Le UN, grand ensemble d’improvisation, composé de 26 artistes venu.e.s de France, de Suisse et des Pays-Bas. Le UN improvise librement, invente des dispositifs de jeu, travaille avec la lumière et le mouvement, au sein d’un orchestre où chaque individu développe sa pratique singulière sans obstruer l’espace collectif. C’est du solo au tutti que nous retrouverons les membres de l’ensemble durant les quatre jours de festival.

Pour Le Havre, ils viendront faire résonner les architectures emblématiques de la ville (bibliothèques Niemeyer et universitaire, église Saint-Joseph…), et jouer avec la perception que nous avons du monde qui nous entoure. Les concerts sont proposés comme des actes révélant les liens entre le vivant et le bâti.

Programmation ci-dessous.

info@pourlesoiseaux.fr https://pourlesoiseaux.fr/?fbclid=IwAR1NGgeftTKT2bX6RVoKGPVIoxSqjyOfZsglDxvr_uOHtRYu3mheilWlV2w

