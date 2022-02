FESTIVAL POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE Paris, 7 décembre 2022, Paris.

La crise a engendré un recul désastreux en matière de droits des femmes partout dans le monde, y compris dans la science. Alors qu’elles ont joué un rôle essentiel dans les efforts pour mieux connaître le virus, accompagner les malades, mesurer les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie, les femmes scientifiques ont été plus durement affectées par ses conséquences que leurs confrères masculins : davantage affectées à la garde des enfants que les hommes, elles n’ont pu poursuivre leurs recherches au même rythme, leur contribution n’a pas eu la visibilité qu’elle aurait mérité Il est donc particulièrement important aujourd’hui de désinvisibiliser les femmes de science et de célébrer l’excellence scientifique eu féminin. C’est pour cela et pour mettre en lumière certaines des chercheuses les plus éminentes et inspirantes du monde, que la Fondation L’Oréal et l’UNESCO organisent un événement sans précédent le 7 décembre : le Festival Pour les Femmes et la Science. Au programme 40 intervenants du monde entier parleront de leur carrière et de leurs travaux lors de conférences, d’entretiens individuels et de tables rondes autour de thèmes que le COVID a mis en Une de l’actualité “Faire progresser la santé mondiale”, “Décoder la révolution numérique” Seront aussi discuté les obstacles qui freinent les carrières des femmes scientifiques. Le 7 décembre, ce contenu sera mondialement diffusé sur le site events.forwomeninscience.com , afin de donner une voix à la communauté mondiale des chercheuses en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) et de permettre aux spectateurs de différents fuseaux horaires de regarder des contenus et des intervenants liés à leur région. Les 40 vidéos seront disponibles en anglais, avec des sous-titres dans les langues locales (chinois et japonais pour l’Asie, arabe pour l’Afrique et les États arabes, français pour l’Europe, espagnol et portugais pour l’Amérique latine, etc.). En amont du 7 décembre, la plateforme dévoilera des informations en avant-première et le public pourra: ● En apprendre davantage sur les 40 oratrices inspirantes et le sujet de leur intervention. ● Découvrir le programme spécifique de chacune des 5 sessions régionales directement sur le site. ● S’inscrire pour recevoir un rappel la veille de l’événement, télécharger une invitation pour chacune des sessions avec un lien direct pour accéder à la plateforme le 7 décembre.

Entrée libre

