Festival Pouce ! Wonderland de Sylvain Huc Le Galet, 1 février 2022, Pessac.

Festival Pouce ! Wonderland de Sylvain Huc

le mardi 1 février à Le Galet

« Espace enchanté et cauchemardesque, Wonderland est ce pays où tout est possible. » Dans cette relecture d’Alice au pays des merveilles, Sylvain Huc nous invite à regarder deux danseuses explorer ce mystérieux pays. Ouvert, fermé ou infini, rouge, vert ou bleu, il change sans cesse, comme nos rêves et nos peurs. Sur scène, tout résonne : lumières, sons, danse. Loin de toute narration, Alice explore un espace autant réel qu’imaginaire. Le chorégraphe revient ici au jeune public avec un spectacle savoureux, intelligent et immersif. En partenariat avec la ville de Pessac Interprétation Louise Loubière, Mathilde Olivares en alternance avec Angelica Ardiot / Assistant·e·s Mathilde Olivares et Fabrice Planquette / Lumières Julien Appert, Manfred Armand / Musique Fabrice Planquette / Régie générale et régie lumière Manfred Armand / Régie son Bernard Lévéjac / Maquillage Gwendal Raymond / Costumes Dorota Bakota Représentation public le Mardi 1er février à 20h Représentation scolaire le Mardi 1er février à 14h30

8€ adulte 6€ enfant

Pouce ! C’est le rendez-vous de la jeunesse et la danse : Dans cette relecture d’Alice au pays des merveilles, Sylvain Huc nous invite à regarder deux danseuses explorer ce mystérieux pays.

Le Galet 35 avenue du Pont-De-L’Orient, Pessac Pessac Noès Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T14:30:00 2022-02-01T15:15:00;2022-02-01T20:00:00 2022-02-01T20:45:00