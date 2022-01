Festival Pouce ! Pourquoi un arbre est une poule ? de Marc Lacourt et Delphine Perret M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

L’auteure Delphine Perret, habile avec les mots comme avec les dessins, et le chorégraphe Marc Lacourt, bricoleur de danses farfelues, jouent dans cette pièce à repenser le monde. Partant du chaos, ce moment où tout peut apparaître, ils s’essaient à d’autres hypothèses, où une poule aurait pu s’appeler… un arbre. Cherchant le sens des mots, ils imaginent le langage comme une grosse pelote de laine à retricoter. Avec malice, ils font jaillir l’esprit et la danse, entre bricolage et oeuvre d’art. En partenariat avec la Ville de Floirac Coproduction La Manufacture CDCN De et avec Marc Lacourt et Delphine Perret

6€

Pouce ! C’est le rendez-vous de la jeunesse et la danse : Delphine Perret et Marc Lacourt s’essaient à d’autres hypothèses, où une poule aurait pu s’appeler… un arbre. M.270 11 Av. Pierre Curie, 33270 Floirac Floirac Gironde

2022-02-05T11:00:00 2022-02-05T11:35:00

