Pôle Culturel Évasion, le vendredi 11 février à 20:30

Que reste-t-il de l’enfant créatif que nous étions ? C’est la question que s’est posée Yuval Pick, le chorégraphe israélien installé en France depuis 1999. Avec ses quatre danseurs, ils partent en quête de leur âme d’enfant, avec toutes ses couleurs, où tout est possible. Leur fête joyeuse, vivante et inspirante, dessine des formes avec les corps, et l’espace entre eux résonne dans tous les sens. Une pièce à l’écriture savante et légère, typique du directeur du CCN de Rillieux-la-Pape En partenariat avec la Ville d’Ambarès-et-Lagrave Chorégraphie Yuval Pick / Assistante chorégraphique Sharon Eskenazi / Interprètes Noémie De Almeida Ferreira, Thibault Desaules, Madoka Kobayashi, Alejandro Fuster Guillén / Création sonore Max Bruckert / Lumières Sébastien Lefèvre / Costumes Gabrielle Marty

6€

Pouce ! C’est le rendez-vous de la jeunesse et la danse : Quatre danseurs partent en quête de leur âme d’enfant, avec toutes ses couleurs, où tout est possible. Pôle Culturel Évasion Pl. de la République, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave Gironde

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T21:15:00

