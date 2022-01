Festival Pouce ! danse jeune public La Manufacture CDCN, 1 février 2022, Bordeaux.

Festival Pouce ! danse jeune public

du mardi 1 février au vendredi 11 février à La Manufacture CDCN

[Pouce !](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/pouce-festival-danse-jeune-public-bordeaux-metropole-nlle-aquitaine-1-11-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) [festival danse jeune public](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/pouce-festival-danse-jeune-public-bordeaux-metropole-nlle-aquitaine-1-11-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- du 1er au 11 février – 11ème édition ———————————— ### C’est le rendez-vous de la jeunesse et de la danse. Avec une programmation curieuse et espiègle, pour sa 11e édition, le festival s’installe en Nouvelle-Aquitaine du 1er au 11 février, et propose des pièces pour des spectateur·ice·s à partir de 3 ans. ### Avant, après, autour des spectacles, pouce!c’est aussi tout un programme de rencontres, ateliers de pratique et parcours de découvertes, pour, à votre tour, danser, réagir, réfléchir avec les artistes. **La programmation en région Nouvelle-Aquitaine :** * [_**Wonderland**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/wonderland-festival-pouce-sylvain-huc-1er-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Sylvain Huc / mar. 1er février 20h / Le Galet, Pessac * [**_Une échappée_**](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/une-echappee-festival-pouce-julie-nioche-2-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Julie Nioche / mer. 2 février 15h / Espace culturel du Bois Fleuri, Lormont * [_**Mieux vaut partir d’un cliché que d’y arriver**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/mieux-vaut-partir-dun-cliche-festival-pouce-sylvain-riejou-3-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Sylvain Riéjou / jeu. 3 février 19h / L’Horizon, La Rochelle * [_**Entordu**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/entordu-festival-pouce-cie-adequate-4-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Cie Adéquate / Lucie Augeai & David Gernez / en. 4 février — 14h30 scolaires / 19h tout public / Arsenal, Le Château d’Oléron * [_**Oli Park**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/oli-park-festival-pouce-gilles-baron-4-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Gilles Baron / ven. 4 février 19h / La Manufacture CDCN, Bordeaux * [_**Pourquoi un arbre est une poule ?**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/1er-regard-sur-pourquoi-un-arbre-est-une-poule-marc-lacourt-6-oct-2021/?portfolioCats=18%2C22) – Marc Lacourt & Delphine Perret / sam. 5 février 11h / M.270, Floirac * [_**Moi, ma chambre, ma rue**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/moi-ma-chambre-et-ma-rue-festival-pouce-tidiani-ndiaye-7-8-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Tidiani N’Diaye (représentations reportées en mai 2022) * [_**Cabane**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/cabane-festival-pouce-lionel-begue-8-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Lionel Bègue / mar. 8 février 19h / Espace Culturel Treulon, Bruges * [_**Salti**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/salti-festival-pouce-cie-toujours-apres-minuit-9-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Cie Toujours après minuit / Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna / Scène nationale Carré-Colonnes, Blanquefort * [_**(La bande à) Laura**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/laura-festival-pouce-gaelle-bourges-10-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Gaëlle Bourges / OS / jeu. 10 février 19h / La Manufacture CDCN, Bordeaux * [_**FutureNow**_](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/future-now-festival-pouce-yuval-pick-11-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) – Yuval Pick – CCN de Rillieux-la-Pape / ven. 11 février 20h30 / Pôle culturel Évasion, Ambares-et-Lagrave – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – • En partenariat avec Le Carré Amelot, espace culturel de la Ville de La Rochelle ; Carré-Colonnes, Scène nationale ; La Ville d’Ambarès-et-Lagrave ; La Ville de Bègles ; La Ville de Bruges ; La Ville de Cenon ; La Ville du Château d’Oléron ; La Ville de Floirac ; La Ville de Lormont ; La Ville de Pessac. Avec le soutien de La Direction régionale des affaires culturelles / Ministère de la Culture, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, du département de la Charente Maritime, de l’ONDA, de l’iddac • En partenariat avec Nova Bordeaux 94.9 FM – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – VIENS AVEC OU SANS TES PARENTS !!

tarif unique 6 euros

Avec une programmation curieuse et espiègle, pour sa 11e édition, le festival s’installe en Nouvelle-Aquitaine du 1er au 11 février, et propose des pièces pour des spectateur·ice·s à partir de 3 ans.

